قداس شكر “القوات اللبنانية” في بلدة كفرحاتا الكورة

أقيم قداس شكر “القوات اللبنانية” على دعمها وقف مار الياس الماروني في بلدة كفرحاتا الكورة.

وترأس الذبيحة الأب ربيع غصن في حضور النائب فادي كرم ومنسق القوات اللبنانية في الكورة رشاد نقولا والمنسق السابق للقوات اللبنانية في الكورة أديب غانم ورئيس مركز كفرحاتا الكورة عصام الرشكيدي ورئيس بلدية كفرحاتا الكورة معين خوري وأعضاء من المجلس البلدي والدكتور وليد حرب وحشد من الحضور ومنهم جورج الرشكيدي، عزيز الرشكيدي وساميا خوري عن وقف مار يوحنا الحبيب وأمين سر مركز كفرحاتا صليبا حرب.