أسرار الصحف ليوم الثلثاء 6 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

تبيّن من دراسات في منطقة كسروان ان الأسماء المتقدمة من خارج معادلة الثنائي المسيحي وفيها أسماء مستقلّين وغير حزبيين.

على جدول أعمال مجلس الوزراء بند يتضمن تعيين مدير عام جديد للتعاونيات وذلك قبل حسم الوضع القانوني للمديرة العامة الحالية

قال شيوعي سابق أن الحزب حالياً مكبّل وأمينه العام أيضاً محاصر بأشخاص يمنعونه من الانطلاق والعمل بحرية.

تردّد أن تكلفة التدريب وآلات فرز الأصوات للانتخابات المقبلة تبلغ 47 مليون دولار ليست متوافرة في موازنة الداخلية لسنة 2017.

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يقال – المستقبل

إنّ ملــف تعــــــيين رئيس مجلس إدارة جــــديــــــــــــــــد لتلفــــزيون لبـــــنان مـــــا زال يـــــواجـــــه عقــبــات ســياســـــية تحــــتاج إلى مـــزيد من المشاورات لتذليلــها للتــوصّل إلــى صيغـــــة توافقية بشأنه.

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أسرار الجمهورية

يدور خلاف شديد بين بلديَّتين كبيرتين على مالية عقار يقع على تماس بينهما، يبلغ ثمنه عشرات الملايين من الدولارات.

جزم سفير دولة إقليمية أمام زواره بأن لا خوف على الإستقرار في لبنان بالرغم مما يجري في المنطقة، ويجب أن تتسلط الأنظار في هذه المرحلة على الخليج.

طلب مرجع كبير من وزير سيادي الإيعاز للأجهزة الأمنية والعسكرية إتخاذ تدابير صارمة نظراً للفلتان الأمني المستشري في العديد من المناطق لأن الوضع لم يعد يُطاق.



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أسرار اللواء

غمز : بدا من الصعب الكلام على تحالفات انتخابية، قبل حسم الصيغة النهائية لقانون الانتخاب.

همس : يؤكد دبلوماسي شرقي ان استمرار الاستقرار في لبنان مرتبط بوجود مليون ونصف مليون نازح سوري، يستقرون في هذا البلد؟

لغز : استبعد مرجع قضائي امكان التوصل الى عفو عام يشمل 3 انواع من المتهمين، نظرا لتعقيدات الملف وصعوباته القانونية والسياسية.

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