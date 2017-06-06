قانون الإنتخاب على الأبواب.. لكن الخلاف حول مدة التمديد التقني

قانون الإنتخاب الجديد على الأبواب، والاتصالات تتركز الآن على بعض التفاصيل التقنية. ورئيس مجلس النواب نبيه بري لا يؤيد تمديدا تقنيا طويلا للمجلس، خصوصا اذا تقرر أن يقترع الناخبون “بالبطاقة الممغنطة” التي تؤمن شفافية العملية ونزاهتها، وتمنع الرشاوى والفساد وتخفف عبء الانتقال الى الانتقال للمقيم خارج دائرته، حيث بوسعه الإقتراع في مكان إقامته.

بيد أن مصادر نيابية أكدت لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن رئيس الحكومة سعد الحريري يلح على الحاجة الى سنة أو أقل بقليل، لتحضير الإدارة والناخبين للتعاطي مع قانون الإنتخاب الجديد.