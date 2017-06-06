أوساط وزارية قريبة من العهد: قانون الإنتخاب سيخضع للمسات أخيرة

أبلغت أوساط وزارية قريبة من العهد ، أن مجلس الوزراء سيضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الإنتخاب ليحيله بعد ذلك إلى مجلس النواب ، بالتوازي مع عمل اللجان التقنية المتواصل لإنجاز كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون.

ولفتت الأوساط نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن هذا القانون جاء ثمرة أشهر طويلة من الأخذ والرد والمشاورات، وهو يحظى بموافقة شاملة من جميع الأطراف السياسية وهذا ما سيعطيه قوة دفع قوية لإقراره في أسرع وقت.