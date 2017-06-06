بوتين وأردوغان بحثا الأزمتين القطرية والسورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأزمة القطرية ، ودعا الرئيسان جميع الأطراف المعنية إلى الحوار حفاظا على الاستقرار في منطقة الخليج.

وجاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية ، أنه “تم بحث الوضع حول دولة قطر ، ودعا الرئيسان في إتصال هاتفي جميع الدول المعنية إلى الحوار بغية التوصل إلى حلول توافقية من أجل الحفاظ على السلم والإسقرار في منطقة الخليج العربي”.

وشدد الطرفان على أن الأزمة الحادة التي يمر بها الشرق الأوسط تستدعي العمل المتسق والتعاون الوثيق بين دول العالم في مكافحة التهديد الإرهابي.

كما تطرق الزعيمان في الحديث بينهما إلى الأزمة السورية ، واتفقا على مواصلة الجهود الرامية إلى المساعدة في حل الصراع هناك، بما في ذلك، في سياق التطبيق العملي لاتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، في أقرب وقت ممكن.

أضاف البيان الرئاسي: “تم التطرق إلى بعض مسائل التعاون الثنائي، حيث أشار الطرفان إلى السير الناجح للعمل على استعادة الروابط الإقتصادية – التجارية بين روسيا وتركيا بصورة كاملة، وتنفيذ مشروع “السيل التركي”.