الرفاعي: نحرص على المناصفة ودور المسيحيين وحصولهم على كامل حقوقهم

أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب كامل الرفاعي الى ان قانون الإنتخاب يتعلق بمستقبل المواطن اللبناني، مشدداً على أننا نسعى للخروج من القيد الطائفي، مع إنشاء مجلس الشيوخ.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت الرفاعي الى أن ما نسمعه اليوم من طروحات يأتي في إطار الشروط التعجيزية، مؤكداً أننا نحرص كل الحرص على المناصفة ودور المسيحيين، وحصولهم على كامل حقوقهم في مجلس النواب والمناصب العليا.

وابدى الرفاعي اعتقاده أن اللقاءات التي ستحصل اليوم في السراي سيخرج عنها شيء ايجابي، مشدداً على أن لا تراجع عن ما تمّ الإتفاق عليه.

ونقل الرفاعي عن نواب في تيار “المستقبل” أن جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأيام المقبلة وستبتّ بقانون الإنتخاب وتحيله الى مجلس النواب.

واشار الى أنه في حال توصّل اللقاء الذي سيعقد مساء في السراي الكبير الى نتائج ايجابية فمن الممكن درسه على طاولة مجلس الوزراء غداً.