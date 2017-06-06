الحريري: مصرون على تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إصرار الحكومة على تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق.

وقال خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات عقد اليوم في السراي الحكومي وخصص لمحافظة النبطية: “إن الهدف من هذه الاجتماعات هو التفاعل بين المحافظات والاقضية مع رئاسة الحكومة وكل ادارات الدولة، لمعرفة حاجات كل منطقة لكي نضع برنامجا نعمل عليه لسنوات لتنفيذ كل المتطلبات، وهناك امور يجب ان تتم معالجتها بسرعة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات لانها امور ملحة ومن اولويات الحكومة.

وأضاف: “سنعقد اجتماعات داخلية مع الادارات، وبعد ذلك نعقد جلسة لمجلس الوزراء في النبطية لاتخاذ كل القرارات اللازمة، ويجب ان يشعر الجميع بأن الدولة لكل الناس، وأنا حريص على أن تكون هذه الاجتماعات مقدمة لتنفيذ كل مطالبكم”.

بعد ذلك استكمل الاجتماع برئاسة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الذي شدد على اهتمام الحكومة ورئيسها سعد الحريري بشؤون المناطق كافة. ولفت إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية تشكل مبادرة استراتيجية أطلقها رئيس الحكومة للتمهيد لاجتماعات لمجلس الوزراء في مختلف المناطق.

الحضور وجدول الأعمال

وقد حضر الاجتماع ممثلا رئاسة مجلس الوزراء المستشار للشؤون الإنمائية فادي فواز، ومقرر اللجنة المهندس محمد عيتاني، ومحافظ النبطية محمود المولى، ورؤساء البلديات والاتحادات المعنية، وممثلون عن وزارات الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، الإتصالات، التربية والتعليم العالي، الثقافة، البيئة، الشؤون الإجتماعية، مجلس الإنماء والإعمار، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات وممثلين عن وزير الدولة لشؤون النازحين وعن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية وعن وزير الدولة لشؤون التخطيط، وزارة السياحة، وزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للدفاع. وقد حضر رؤساء اتحاد بلديات الشقيف، اقليم التفاح، بنت جبيل، القلعة، جبل عامل، العرقوب، الحاصباني ورؤساء بلديات النبطية، النبطية الفوقا، كفرتبنيت، ارنون، جبشيت، انصار، حبوش، كفررمان، قاقعية الجسر، جباع- عين بوسوار، صربا، الكفور، النميرية، الدوير، الشرقية، دير الزهراني، زفتا، بنت جبيل، تبنين، عيترون، حاريص، عين ابل، رميش، عيناتا، كفرا، شقرا ودوبية، بيت ليف، عيتا الجبل، ياطر، صفد البطيخ، الخيام، ميس الجبل، دير ميماس، كفركلا، الطيبة، القليعة، الوزاني، ابل السقي، العديسة، بليدا، بني حيان، بلاط- حاصبيا، شبعا، كفرشوبا، كوكبا، راشيا الفخار، مرج الزهور، والكفير.

وبحثت اللجنة في أمور محافظة النبطية، وقد تم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الوزارات، فشملت مواضيع الطرق العامة وتأهيلها وانارتها، صيانة المباني الحكومية وتأهيلها، نفق دوار كفررمان، الصرف الصحي، محطات التكرير، النقل العام، شق طرق زراعية، تحسين الخدمات الطبية، استكمال اعمال تحديد المساحة في بعض المناطق، تعزيز سنترالات الهاتف، وتحسين شبكات وخدمة الانترنت، الاحراج ومشكلة تصريف مواسم الزيتون، الدفاع المدني، مراكز المعاينة الميكانيكية في المحافظة، النزوح السوري، دوائر النفوس، محطات الكهرباء، ربط خطوط التوتر الكهربائية الجديدة، المحولات الكهربائية، انشاء شبكات توتر منخفض جديدة، المدارس الحكومية، فروع الجامعات، والمهنيات، مراكز المسنين والتأهيل للاطفال والنساء المعنفين والمخدرات، الحدائق العامة والمناطق الصناعية، معالجة المطامر العشوائية ومشكلة تلوث نهر الليطاني ومشاريع اخرى تهم المحافظة.

وتم اقتراح تكثيف حلقات النقاش حول القطاعات الخدماتية للمحافظة بالتعاون مع الوزارات المختصة والإدارات الرسمية وكل من له صلة من أجل التوصل إلى مخطط توجيهي عام يشمل جميع المعطيات والمعوقات، وإيجاد مصادر التمويل من أجل تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني منظم ووفق الأولويات واقتراح خطة عمل وآلية للمراقبة وحسن التنفيذ.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ليصار إلى متابعة تنفيذها عبر اجتماعات تنسيقية أخرى قبل 19 حزيران 2017 ويتم عرض الموضوع على الحريري.

وستعقد اللجنة اجتماعها المقبل مع اتحادات وبلديات قضاء جبيل ثم المناطق الأخرى.