جعجع بحث مع وفد من حزب الرامغافار مستجدات قانون الانتخاب

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من حزب الرامغافار ضمَّ رئيس الحزب أفيديس داكسيان، رئيس الجمعية الثقافية “تيكيان” النائب السابق هاغوب قصارجيان، وعضو الهيئة التنفيذية آرا كيونيان، في حضور مرشح الحزب في بيروت المهندس عماد واكيم. وبحث المجتمعون في مستجدات قانون الانتخابات النيابية والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

من جهة أخرى، عرض جعجع مع وفد من الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس برئاسة نقولا غلام الأوضاع العامة في لبنان وشؤون الطائفة، في حضور المهندس عماد واكيم. وقدم الوفد لجعجع درع الرابطة كعربون تقدير.