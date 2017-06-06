جعجع بحث مع وفد من حزب الرامغافار مستجدات قانون الانتخاب

أخبار حزبيةالثلاثاء 06 حزيران 2017 جعجع بحث مع وفد من حزب الرامغافار مستجدات قانون الانتخاباستقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من حزب الرامغافار ضمَّ رئيس الحزب أفيديس داكسيان، رئيس الجمعية الثقافية “تيكيان” النائب السابق هاغوب قصارجيان، وعضو الهيئة التنفيذية آرا كيونيان، في حضور مرشح الحزب في بيروت المهندس عماد واكيم. وبحث المجتمعون في مستجدات قانون الانتخابات النيابية والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.من جهة أخرى، عرض جعجع مع وفد من الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس برئاسة نقولا غلام الأوضاع العامة في لبنان وشؤون الطائفة، في حضور المهندس عماد واكيم. وقدم الوفد لجعجع درع الرابطة كعربون تقدير. كلمات مفتاحية:سمير جعجعالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية