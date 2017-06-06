الجسر: أتعبوا “القانون” بكثرة طروحاتهم.. و”التفضيلي” على الدائرة

دعا عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر الى “تسهيل المشاورات الانتخابية من اجل الاتّفاق على القانون لا وضع عراقيل في طريقه، فكل الامور تأتي تباعاً وفي وقتها من ضمن تفاهم سياسي، فالمهم الان تجنّب الفراغ في السلطة التشريعية”.

وسأل، عبر “المركزية”، “ما علاقة الاتفاق السياسي المتداول بقانون الانتخاب”؟ لافتاً الى “ان اي اتّفاق سياسي لا يجب ان يكون من ضمن قانون الانتخاب”.

وقال “لقد اتعبوا قانون الانتخاب بكثرة طروحاتهم. لنترك الدخان الابيض يتصاعد من القانون ونبحث بعده في الاتّفاق السياسي. كل ما له علاقة بتعديل الدستور وإدخال بعض المواد اليه له اصوله القانونية سواء اتت التعديلات من جانب الحكومة (مشروع) او من قبل مجلس النواب.

ولم يستبعد الجسر رداً على سؤال “ان يحسم الاجتماع المسائي الذي دعا اليه الرئيس سعد الحريري ويضم نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير المال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ “حزب الله” الحاج حسين الخليل، التفاصيل التقنية المتبقية من صيغة النسبية مع 15 دائرة، على ان يُطرح على طاولة مجلس الوزراء غداً من خارج جدول الاعمال”.

واعلن “اننا نُفضّل اعتماد “الصوت التفضيلي” على اساس الدائرة، لكن اذا اجمعت مختلف القوى السياسية على اعتماده على اساس القضاء لا نعارض ذلك”.