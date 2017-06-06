مصادر “التيار الوطني الحر”: عدم التجاوب مع الطروحات علامة لا تبشّر

اكدت مصادر “التيار الوطني الحر”، أنّ الأمور ما زالت تحتاج الى مزيد من الاتصالات في ما خص قانون الإنتخاب العتيد، لكي تتبلور بالصيغة النهائية.

وأضافت مصادر “التيار” لصحسفة “الجمهورية”: إن “التيار الوطني الحر” يقارب الأمور المطروحة بما يتناسب مع إخراج قانون إنتخاب جديد محصّن بالضوابط والاصلاحات، التي تجعله معبّراً عن تطلعات اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً.

وأكدت المصادر “عدم إرتياحها لعدم التجاوب مع الطروحات التي تقدّم”، معتبرة “انّ هذه علامة لا تبشّر”.