قائد القطاع الغربي لـ”اليونيفيل” يزور بلدية بنت جبيل

زار قائد القطاع الغربي لـ”اليونيفيل” الجنرال الإيطالي فرانشسكو أوللا، مقر بلدية بنت جبيل وإلتقى الرئيس عفيف بزي، في حضور مدير مكتب مخابرات الجيش اللبناني في بنت جبيل المقدم محمد هاشم.

وقد شكر بزي الجنرال أوللا على الزيارة، منوهاً بعلاقة الصداقة التاريخية التي تربط بين لبنان وإيطاليا وبدور الكتيبة الإيطالية في “اليونيفيل” ودعمها ومساندتها للسكان المحليين في شتى المجالات.

بدوره، أعرب أوللا عن أمله في زيادة التواصل والتعاون بين “اليونيفيل” والسلطات المحلية، داعياً الى دعم السلطات المحلية لجنود “اليونيفيل” في سبيل تحقيق المهام المطلوبة منهم.

وتناول اللقاء موضوع التنسيق والتعاون مع جميع البلديات في نطاق عمله، وذلك بهدف بناء مناخ من الثقة المتبادلة الضرورية والتفاهم الشامل لهذا النوع من المهمات في سبيل حفظ السلام.