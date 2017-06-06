ارتفاع في الحرارة الاربعاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاربعاء صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة:طقس ربيعي دافىء يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع.

-الحرارة على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 15 الى 24 درجة، في الأرز من 16 الى 24 درجة، في الداخل من 17الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80 %

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 27 درجة.

-الضغط الجوي 760 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:27 ساعة غروب الشمس:47:19