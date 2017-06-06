البيت الأبيض: نعمل مع جميع شركائنا لحل الأزمة الخليجية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة سياندرز ، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم مواصلة العمل مع جميع شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، رغم التوتر الناشئ بسبب قطر.

وفي معرض إجابتها على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من تصعيد التوتر بين الدول العربية على خلفية قطع العلاقات بين قطر وعدد من الدول العربية، قالت ساندرز خلال مؤتمر صحافي: “إلتزم الرئيس ترامب بالعمل مع جميع الأمم المشاركة في العملية (محاربة “داعش”)، ونود مواصلة العملية ونزع فتيل التوتر هناك، وسنعمل على الموضوع مع جميع شركائنا”.