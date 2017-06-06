تدابير سير قرب السفارة الكويتية … ومستديرة الكفاءات

ستقوم أحدى الشركات المتعهدة بتمديد قساطل مياه الشفة، اعتباراً من تاريخ 8/6/2017 ولغاية تاريخ 8/7/2017، وذلك على الجهة اليسرى من المسلك الايمن للطريق الممتد من محلة السلطان ابراهيم حتى مستديرة السفارة الكويتية، وسيتم قطع السير جزئياً.

كما ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتعبيد الطريق الممتد من تقاطع الكفاءات باتجاه اوتوستراد هادي نصرالله حتى محلات عصير رمضان على المسلكين، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 07/06/2017 ولغاية 10/07/2017، وسيتم قطع السير جزئياً.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.