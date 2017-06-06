تحت المجهرالثلاثاء 06 حزيران 2017 مروج مخدرات في الزعيترية بقبضة “قوى الأمن”صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:ضمن إطار ملاحقة وتوقيف تجّار ومروجي المخدرات بهدف الحدّ من انتشار هذه الآفة.ونتيجة للاستقصاءات المكثفة وعمليات الرصد التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت بتاريخ 4/6/2017 من توقيف أحد المروجين في محلّة الفنار – الزعيترية، على متن سيارة من نوع نيسان لون أسود، ويدعى:– إ. ز. (مواليد عام 1996، لبناني) ضُبط داخل السيّارة كميّة من المخدرات، موضّبة داخل أكياس نايلون صغيرة معدّة للترويج، وهي عبارة عن:/76/ كيساً من مادة السيلفيا./17/ قمقماً بلاستيكياً يحتوي كل منها على نصف غرام من مادة الكوكايين./15/ مظروفاً يحتوي كل منها على نصف غرام كوكايين./100/غ. من مادة حشيشة الكيف.اودع والمضبوطات القطعة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص. كلمات مفتاحية:الزعيتريةمروج مخدراتالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية