مروج مخدرات في الزعيترية بقبضة “قوى الأمن”

صـ در عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي :

ضمن إطار ملاحقة وتوقيف تجّار ومروجي المخدرات بهدف الحدّ من انتشار هذه الآفة.

ونتيجة للاستقصاءات المكثفة وعمليات الرصد التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت بتاريخ 4/6/2017 من توقيف أحد المروجين في محلّة الفنار – الزعيترية، على متن سيارة من نوع نيسان لون أسود، ويدعى:

– إ. ز. (مواليد عام 1996، لبناني)

ضُبط داخل السيّارة كميّة من المخدرات، موضّبة داخل أكياس نايلون صغيرة معدّة للترويج، وهي عبارة عن:

/76/ كيساً من مادة السيلفيا.

/17/ قمقماً بلاستيكياً يحتوي كل منها على نصف غرام من مادة الكوكايين.

/15/ مظروفاً يحتوي كل منها على نصف غرام كوكايين.

/100/غ. من مادة حشيشة الكيف.

اودع والمضبوطات القطعة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.