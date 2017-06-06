تحت المجهر

مروج مخدرات في الزعيترية بقبضة “قوى الأمن”

صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ضمن إطار ملاحقة وتوقيف تجّار ومروجي المخدرات بهدف الحدّ من انتشار هذه الآفة.

ونتيجة للاستقصاءات المكثفة وعمليات الرصد التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت بتاريخ 4/6/2017 من توقيف  أحد المروجين في محلّة الفنار – الزعيترية، على متن سيارة من نوع نيسان لون أسود، ويدعى:

– إ. ز. (مواليد عام 1996، لبناني)

 

ضُبط داخل السيّارة كميّة من المخدرات، موضّبة داخل أكياس نايلون صغيرة معدّة للترويج، وهي عبارة عن:

  • /76/ كيساً من مادة السيلفيا.
  • /17/ قمقماً بلاستيكياً يحتوي كل منها على نصف غرام من مادة الكوكايين.
  • /15/ مظروفاً يحتوي كل منها على نصف غرام كوكايين.
  • /100/غ. من مادة حشيشة الكيف.

اودع والمضبوطات القطعة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

 

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الزعيتريةمروج مخدرات
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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