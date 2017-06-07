الجبير: قطر لم تنفذ التزاماتها بالشكل المطلوب

عبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، عن أمله في أن تنهي قطر دعمها للمنظمات المتطرفة والتدخلات في شؤون دول المنطقة.

وصرّح الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني زيغمار غابرييل في برلين، أنه شرح أسباب اتخاذ المملكة العربية السعودية وعدد من الدول إجراءات ضد دولة قطر، و”الأمل في أن تستجيب دولة قطر الشقيقة لدعوة أشقائها بأن تنهي دعمها للمنظمات المتطرفة وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة وأن تصبح جار وشريك”.

ولفت الجبير إلى أن قطر لم تتعامل بالشكل المطلوب مع التزاماتها بشأن دعم بعض المنظمات والأفراد أو التدخلات في شؤون دول أخرى، وهو ما أدى إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات ضدها.

من جهته أكد وزير الخارجية الألماني أن بلاده تؤيد كافة الإجراءات التي تسهم في نزع فتيل الأزمة في الخليج، مضيفا :” إنه يجب على كل أعضاء التحالف الذي يقاتل داعش منع أي تمويل حكومي أو خاص للتنظيمات الإرهابية”.