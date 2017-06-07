الجبير: نرفض اتهامنا بالوقوف وراء الهجومين في ايران

رفض وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اتهام الحرس الثوري الإيراني للسعودية بالوقوف وراء الهجومين، اللذين ضربا، الأربعاء، طهران وأسفرا عن مقتل 12 شخصا.

وفي كلمة ألقاها ببرلين، عقب لقائه وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، قال الجبير إنه يدين الهجمات الإرهابية “أينما كانت”، لكنه شدد مع ذلك على أنه “لا يوجد أي دليل على تورط سعوديين في الهجومين”، مضيفا أنه لا يعلم من المسؤول عنهما.

وشهدت العاصمة الإيرانية صباح الأربعاء، هجومين إرهابيين، وقع الأول في مبنى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، حيث اشتبك 3 مسلحين مع قوات الأمن، وذلك بالتزامن مع اعتداء آخر قام به مهاجمان مسلحان على مرقد الإمام الخميني جنوب طهران.

واتهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني السعودية والولايات المتحدة بالوقوف وراء هجومي طهران ويتوعد بالانتقام

وتمكنت قوات الأمن الإيرانية من القضاء على المسلحين الـ5، لكن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 42 آخرين.

وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

وتوعد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام من منفذي الهجومين، موجها أصابع الاتهام إلى السعودية والولايات المتحدة. رفض وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اتهام الحرس الثوري الإيراني للسعودية بالوقوف وراء الهجومين، اللذين ضربا، اليوم الأربعاء، طهران وأسفرا عن مقتل 12 شخصا.