جيش النظام السوري يؤكد مقتل عدد من جنوده بضربات التحالف الدولي قرب التنف

أكد جيش النظام السوري أن التحالف الدولي ضد “داعش” شن الثلثاء ضربة جوية على مواقع لقوات النظام على طريق التنف جنوب البلاد، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين السوريين.

ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية للأنباء عن مصدر من الجيش قوله في هذا السياق: “أقدم طيران ما يدعى بالتحالف الدولي مساء اليوم (الثلثاء) بالإعتداء على أحد مواقع الجيش العربي السوري على طريق التنف في منطقة الشحيمة بريف حمص الشرقي ما أدى إلى ارتقاء عدد من “الشهداء” وبعض الخسائر المادية”.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلن التحالف الدولي ، الذي تقوده الولايات المتحدة ، أنه شن ضربات جديدة على “القوات الموالية للنظام السوري” في منطقة التنف جنوب سوريا ، فيما تحدثت مصادر ميدانية عن سقوط قتلى سوريين بسبب الغارة.

وقال التحالف في بيان صدر عنه بهذا الصدد، إنه “دمر يوم 6 حزيران قوات إضافية كانت تدعم النظام السوري”، مضيفا: “على الرغم من التحذيرات السابقة، دخلت القوات الموالية للنظام السوري إلى منطقة لتخفيف التوتر تم الاتفاق عليها”.

وأوضح التحالف أن هذه القوات تضمنت “دبابة ومدفعية ومنظومات مضادة للطيران وعربات محملة بالسلاح وأكثر من 60 جنديا”.

وشدد البيان على أن هذه المجموعة العسكرية “شكلت تهديدا بالنسبة إلى التحالف والقوات الحليفة له المنتشرة في قاعدة التنف”.

وفي تطرقه إلى الخسائر التي تكبدتها هذه المجموعة، قال التحالف إنه دمر “قطعتين من سلاح المدفعية، وقطعة واحدة من المنظومات المضادة لسلاح الجو، وذلك بالإضافة إلى تعطيل دبابة”.

وادعى التحالف أنه “قام بعدة تحذيرات عبر قناة منع وقوع النزاعات”، لكن محاولاته لم تسفر عن أي نتيجة.

وأكد البيان أن “التحالف لا ينوي محاربة قوات النظام السوري ، أو القوات الموالية له، لكنه مستعد للدفاع عن نفسه حال رفضها مغادرة منطقة تخفيف التوتر” التي دخلتها.

وعلى خلفية هذا الإعلان، أشار قائد ميداني في سوريا إلى مقتل جنديَيْن سوريين على الأقل، وإصابة 15 آخرين بغارة جوية أميركية على أحدى نقاط الجيش السوري بمنطقة التنف على طريق بغداد – دمشق .

وقال القائد الميداني، إن الغارة الجوية الأميركية حدثت عند الساعة الـ 6 من مساء اليوم (الثلثاء)، في أعقاب إفشال الجيش السوري لهجوم شنته التنظيمات المسلحة المتحالفة مع الولايات المتحدة منذ الصباح على مواقع للجيش السوري في منطقة البادية عند منطقة التنف .

يذكر أن هذه الضربة ليست الأولى التي ينفذها التحالف الدولي على القوات الموالية للحكومة السورية في منطقة قاعدة التنف الواقعة قرب حدود سوريا مع الأردن والعراق ، حيث نفذ طيرانه مثل هذه الغارة يوم 18 أيار الماضي. ولم تحدد قيادة التحالف هوية هذه القوات، سواء في الضربة الأولى أم ضربات اليوم.

ويقول التحالف إنه يعمل في منطقة التنف على مدار أشهر كثيرة، حيث تقوم قواته بتقديم الاستشارة للقوات التي تشترك معها في محاربة تنظيم “داعش” وبتدريبها.