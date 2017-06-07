جورج وأمل يتستقبلان توأمهما

قال المتحدث باسم الممثل جورج كلوني (56 عاما) إن زوجته المحامية أمل كلوني (39 عاما) وضعت، الثلاثاء، 6 حزيران، توأمين، ذكر وأنثى، وهما أول مولودين لهما.

وتزوج الاثنان في إيطاليا عام 2014 وأثار زواجهما ضجة واسعة في أنحاء العالم.

وقال المتحدث ستان روزنفيلد “هذا الصباح استقبل أمل وجورج كلا من إيلا وألكسندر كلوني. إيلا وألكسندر وأمل في صحة جيدة ويشعرون بالسعادة. وحصل جورج على أدوية مهدئة…”.

ولم يكشف المتحدث عن مكان ولادة الطفلين. وحرص الزوجان خلال فترة الحمل عن الابتعاد عن الأضواء.

وكشف صديق جورج المقرب مات دامون عن حمل أمل في شهر شباط.