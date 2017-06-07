حوري: سيمشي الحال في نهاية المطاف

توقّع عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري “أن يمشي الحال في نهاية المطاف”، قائلاً: لا خيار إلا إنجاز قانون الإنتخاب قبل 20 حزيران، حيث البديل هو المجهول المقلق، ومضيفاً: “سيتمّ تذليل العقبات الماثلة أمام القانون”.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار حوري الى أنه من الطبيعي أن يحاول كل فريق تحسين ما يراه مناسباً لمجموعته، ولكن في النهاية لا بدّ من تغليب المصلحة العامة وإنجاز القانون ضمن المهلة.

أما عن تكريس المناصفة في نصّ القانون، فأشار حوري الى أنه غير مطلع على التفاصيل لكن النقاش مستمر لمعالجة بعض العِقَد.

ورداً على سؤال، حول ربط إنجاز القانون بمهلة الطعن به أمام المجلس الدستوري، اشار حوري الى أن الطعن بأي قانون يبقى متاحاً بغض النظر عن ولاية المجلس، شرط أن يبقى ضمن المهل القانونية.

ورداً على سؤال، قال حوري: يفترض توسيع نقاط الإلتقاء بقدر الإمكان، داعياً كل فريق الى تقديم التنازل.