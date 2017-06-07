قرقاش: صبرنا نفد وعلى قطر تغيير سياساتها

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، أن ما قاد الدول التي قاطعت قطر إلى هذه الإجراءات، هو تراكمٌ من السياسات القطرية في المنطقة التي ساهمت في تقويض أمن المنطقة وإستقرارها، ولعبت دورا في تأجيج التطرف ودعم بعض الجماعات الإرهابية.

وأكد قرقاش في مقابلة مع “CNN”، أن “ما نراه اليوم ليس وليد اللحظة، وإنما تراكم السياسات أدى لما حدث أخيرا”، رافضا القبول بأن المقاطعة التي حدثت أتت رداً على إستقلال القرار القطري ، وقال إن هناك العديد من القرارات المستقلة ضمن مجلس التعاون الخليجي ، وبالتالي فإن إستقلال قرار قطر لم يكن له أي تأثير، ولكن التأجيج الذي مارسته قطر وتقويض الأمن من دولة جارة وشقيقة هو أمر غير مقبول.

وحول المقاطعة والهدف منها قال قرقاش ، إن العديد من الخطوات التي تم اتخاذها، هدفها الأول هو إرسال رسالة واضحة للقيادة القطرية بأن تصرفاتها السابقة غير مقبولة، وإن لها تكلفة ولها ثمن، ولابد من إعادة النظر لتوجه السياسة القطرية في المنطقة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ، إنه “من الصعب أن يكون لك جار شريك بالتكتل السياسي والإقتصادي ، ولكنه يحاول أن يقوض الأمن والإستقرار في بلدك ومنطقتك”.

وأكد قرقاش أن محاولة قطر تقويض الأمن والإستقرار في المنطقة، هو “أمر من الصعب التعايش معه، وتعايشنا معه فعلاً.. ولكن حبل الصبر قد نفد”.