توقيف رجل في مطار هيثرو على خلفية اعتداء مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء توقيف رجل في مطار هيثرو في سياق التحقيق باعتداء مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا في 22 أيار.

وأوضحت الشرطة أنه تم توقيف الرجل البالغ من العمر 38 عاما للاشتباه بمخالفته قوانين مكافحة الإرهاب وهو قيد الاعتقال.

وتابعت شرطة منطقة مانشستر أن عملية التوقيف تم التخطيط لها مسبقا ولم يكن هناك خطر مباشر على المطار.

غير أنها لم توضح في الوقت الحاضر ما إذا كان المشتبه به أوقف في المطار أو هبط فيه في سياق عملية تسليم.