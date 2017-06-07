توقيف رجل في مطار هيثرو على خلفية اعتداء مانشستر

عربيا ودولياالأربعاء 07 حزيران 2017 توقيف رجل في مطار هيثرو على خلفية اعتداء مانشسترأعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء توقيف رجل في مطار هيثرو في سياق التحقيق باعتداء مانشستر الذي أوقع 22 قتيلا في 22 أيار.وأوضحت الشرطة أنه تم توقيف الرجل البالغ من العمر 38 عاما للاشتباه بمخالفته قوانين مكافحة الإرهاب وهو قيد الاعتقال. وتابعت شرطة منطقة مانشستر أن عملية التوقيف تم التخطيط لها مسبقا ولم يكن هناك خطر مباشر على المطار.غير أنها لم توضح في الوقت الحاضر ما إذا كان المشتبه به أوقف في المطار أو هبط فيه في سياق عملية تسليم.كلمات مفتاحية:توقيفالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام