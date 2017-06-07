بري: تثبيت المناصفة بعد الإنتخابات النيابية

لم يدرج ملف قانون الإنتخاب على جدول أعمال مجلس الوزراء في السراي الحكومي اليوم، مما يعني أن الاتفاق على التفاصيل لم ينته بعد.

وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إنه “في حال التوصل إلى إنجازه كاملاً بعد الأربعاء (اليوم)، فهذا يعني الدعوة إلى جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء قبل الاثنين المقبل موعد الجلسة العامة لمجلس النواب”.”.

وأضافت المصادر أن “الأمور لم تصل بعد إلى مرحلة النضوج بعد قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم السير في تثبيت المناصفة بالتزامن مع إقرار القانون”، مشيرةً إلى أن “بري أبلغ الحاضرين أن أقصى ما يمكن القيام به هو تثبيتها ولكن من بعد الإنتخابات”.

وقال بري لزواره، أمس: “رفضتم السلّة قبل بدء القطاف، فلما تطالبون بها الآن وقد لنتهى أوان القطاف؟”.