بلدية برج البراجنة تواصل أعمال التحسين: نسعى لتكون المنطقة نموذجية

تواصل بلدية برج البراجنة تحسين البلدة، في اطار البرنامج الذي وضعه المجلس البلدي. وأشار رئيس البلدية عاطف منصور الى “انه يسعى لتكون برج البراجنة نموذجية بطرقاتها وابنيتها ونظافتها”، وقال:”ان الورش المختصة في البلدية تعمل طوال النهار لا سيما في الاحياء الداخلية على طلاء الجدران والابنية وترقيم الشوارع وردم الحفر فيها وتزفيت الشوارع”.

وتابع:”ان الحفريات التي شهدتها البرج اخيرا ولا تزال، هي لمد كابلات الكهرباء والهاتف وقساطل المياه دفعة واحدة وان معظم الشوارع التي تم حفرها اعيد تزفيتها”، مشيرا الى ان “البلدية استحدثت اخيرا اقواس في الشارع الرئيسي الممتد من اول برج البراجنة من حارة حريك الى ساحة عين السكة ومتفرعاتها من اجل تزيين البلدة لتكون بابهى حلتها”.

ولفت الى “ان البلدية ستزيد عناصر الشرطة في الشوارع للعمل على منع الازدحام وتسهيل امور المواطنين والحركة التجارية فيها”، مؤكدا ان “هذا جزء يسير من طموحاتنا لبرج البراجنة لتكون مثالا يحتذى لكل البلدات المحيطة”.

ودعا المؤسسات التجارية وغيرها “الى الاسراع في تسديد ما يتوجب عليها من رسوم حتى لا تتعرض الى الاقفال والختم بالشمع الاحمر، اسوة بغيرها من المؤسسات المخالفة”، واعلن “ان المؤسسات التي تعرضت للاقفال عادت الى عملها، بعد ان سددت كل الرسوم المتوجبة عليها”، مطالبا المواطنين “بتسديد الرسوم البلدية”، ومتمنيا “دعم البلدية في كل المشاريع التي تقوم بها من اجل البلدة”.

من جهة ثانية، اصدرت البلدية بيانا اعلنت خلاله “ان شركة City blu لرفع النفايات تواصل عملها منذ صباح الأحد الماضي في الضاحية الجنوبية كبديل عن شركة سوكلين التي انتهى عقدها. وان الشركة الجديدة ليست مسؤولة حتى الساعة عن كنس الشوارع، لذلك، بادرت البلدية للتعاقد مع بعض العمال للقيام بهذه المهمة ريثما يبت موضوع الكنس مع الشركة الجديدة”.

وختم، مشيرا الى ان “بلدية برج البراجنة ستضع المواطنين تباعا بخطة رفع النفايات متمنية أن تكون الشركة على قدر المسؤولية وعلى المواطنين الالتزام بالخطة التي ستعمم لاحقا”.