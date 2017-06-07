ابراهيم يبحث مع وفد من بلدية الدامور في استحداث مركز للأمن العام

استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم صباحاً وفداً من بلدية الدامور برئاسة المحامي شارل غفري. وبحث الوفد مع اللواء ابراهيم شؤون بلدة الدامور على الصعيدين الامني والخدماتي. وطلب الوفد استحداث مركز للأمن العام في البلدة لتسهيل حاجيات المواطنين.

من جهته، أكد اللواء ابراهيم “تعاون المديرية العامة للأمن العام مع البلديات كافة لجهة خدمة المواطنين في مختلف الاراضي اللبنانية”.