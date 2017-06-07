ابراهيم يبحث مع وفد من بلدية الدامور في استحداث مركز للأمن العام

بلدياتالأربعاء 07 حزيران 2017 ابراهيم يبحث مع وفد من بلدية الدامور في استحداث مركز للأمن العاماستقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم صباحاً وفداً من بلدية الدامور برئاسة المحامي شارل غفري. وبحث الوفد مع اللواء ابراهيم شؤون بلدة الدامور على الصعيدين الامني والخدماتي. وطلب الوفد استحداث مركز للأمن العام في البلدة لتسهيل حاجيات المواطنين. من جهته، أكد اللواء ابراهيم “تعاون المديرية العامة للأمن العام مع البلديات كافة لجهة خدمة المواطنين في مختلف الاراضي اللبنانية”.كلمات مفتاحية:الدامورعبّاس ابراهيمالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام