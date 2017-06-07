أبي اللمع: جريمة قتل روي حموش أدمت قلوبنا.. ونثمن عمل “شعبة المعلومات”

دان عضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” آدي أبي اللمع بشدة، جريمة القتل التي أودت بحياة الشاب روي حموش .

وكتب أبي اللمع عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: جريمة القتل التي أودت بحياة الشاب روي حموش أدمت قلوبنا. فقد أنهى حياة هذا الشاب الواعد، مجرم لا رب له ولا إله”.

وأضاف: “نثمن عمل “شعبة المعلومات” التي ألقت القبض على القاتل الصادرة بحقه مذكرات توقيف عدة، لكن المطلوب اليوم تحرك سريع لمنع حدوث جرائم قتل متعمّد ووحشي بهذه الطريقة”.