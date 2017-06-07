أخبار حزبيةالأربعاء 07 حزيران 2017 أبي اللمع: جريمة قتل روي حموش أدمت قلوبنا.. ونثمن عمل “شعبة المعلومات”دان عضو الهيئة التنفيذية في “القوات اللبنانية” آدي أبي اللمع بشدة، جريمة القتل التي أودت بحياة الشاب روي حموش .وكتب أبي اللمع عبر صفحته في موقع “فيسبوك”: جريمة القتل التي أودت بحياة الشاب روي حموش أدمت قلوبنا. فقد أنهى حياة هذا الشاب الواعد، مجرم لا رب له ولا إله”. وأضاف: “نثمن عمل “شعبة المعلومات” التي ألقت القبض على القاتل الصادرة بحقه مذكرات توقيف عدة، لكن المطلوب اليوم تحرك سريع لمنع حدوث جرائم قتل متعمّد ووحشي بهذه الطريقة”.كلمات مفتاحية:أبي اللمعروي حموششعبة المعلوماتالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية