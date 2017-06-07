الرئيس العراقي أبرق إلى نظيره الإيراني معزياً

بعث الرئيس العراقي فؤاد معصوم ببرقية تعزية إلى نظيره الإيراني حسن روحاني، ندد فيها بـ”الاعتداءات الإرهابية” التي شهدتها طهران وأسفرت عن مقتل 12 شخصا، وفق بيان نشره موقع رئاسة الجمهورية.

وقال معصوم في برقيته: “باسمي شخصيا وباسم شعب جمهورية العراق، أعرب عن مشاعرنا العميقة بالألم والعزاء لوقوع ضحايا بريئة نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت” مرقد الإمام الخميني ومبنى مجلس الشورى الإيراني بطهران.

وأكد “دعم الشعب العراقي وتضامنه مع شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديق ضد الجماعات الإرهابية الآثمة”، وندد “بقوة هذه الجريمة النكراء المخالفة لكل الشرائع الدينية والأعراف الإنسانية”.

وأبدى معصوم استعداد بغداد للتعاون مع طهران “من أجل القضاء على خطر الإرهاب بكل أشكاله”.

من جهة ثانية، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيان ادانة دعت فيه إلى “مزيد من التنسيق للجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية التكفيرية”.