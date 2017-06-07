فرنسا تكشف رسميا عن هوية مهاجم الشرطة أمام الكاتدرائية في باريس

أعلنت السلطات الفرنسية بأنها عثرت على بطاقة هوية مهاجم الشرطي أمام كاتدرائية نوتردام في باريس.

وأوضحت معلومات أمنية أن الشخص الذي هاجم الشرطي، بواسطة مطرقة، أمام كاتدرائية نوتردام في باريس،أمس، عثر بحوزته على بطاقة هوية باسم “فريد إ”، من مواليد الجزائر في كانون الثاني العام 1977، ومسجل في جامعة لورين في مدينة ميتز بصفة طالب دكتوراه في الاعلام.

وقال رئيس جامعة لورين بيار موتزنهار، في حديث اذاعي، إن الطالب يعد رسالة دكتوراه منذ العام 2014، ولم يبد عليه أي أمر مريب.

بدوره، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب ، للصحافيين إثر معاينته موقع الهجوم، إن المهاجم عرّف عن نفسه كطالب جزائري وكانت بحوزته بطاقة، ويجب التأكد من صحتها، مضيفا أن المهاجم الذي كان مسلحا بمطرقة وسكيني مطبخ قال إنه أحد جنود الخلافة.