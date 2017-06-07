ألمانيا تأمر بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية

قررت الحكومة الالمانية الأربعاء سحب قواتها المتمركزة في قاعدة انجرليك في تركيا وإعادة نشرها في الاردن، بسبب التوتر المتزايد بين برلين وانقرة، كما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.

وذكرت الوكالة ان مجلس الوزراء وافق على خطة في هذا الاتجاه تقدمت بها وزيرة الدفاع أورسولا فان دير ليين وتقررت بعدما منعت تركيا برلمانيين من ألمانيا من التوجه الى هذه القاعدة التابعة لحلف شمال الاطلسي حيث ينتشر 260 جنديا في اطار التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.