العبادي: العراق ليس طرفا في النزاع مع قطر.. وهدفنا مشترك مع الأسد!

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، أن العراق ليس طرفا في النزاع بين دول الخليج العربية وقطر ، معربا عن أسفه “للخلافات التي عصفت بالمنطقة مؤخرا”.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في بغداد ، أن حكومته تهدف إلى السيطرة على الحدود العراقية مع سوريا ، بالتنسيق مع الحكومة السورية، مشددا على أن الحكومة العراقية لن تسمح لجماعات مسلحة بالعبور من العراق إلى سوريا ، مضيفا أن لحكومته هدفا مشتركا واحدا مع حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد ، وهو القضاء على تنظيم “داعش”.

أضاف: “إن دول المنطقة أيقنت أن لا دولة بمعزل عن خطر الإرهاب”، وأكد على إستعداد العراق “للتعاون مع أي دولة تريد القضاء على الإرهاب”، مشيرا إلى أن “الإرهاب لا يستهدف جهة أو طائفة بعينها، بل يسعى لاستهداف الحياة بكل أشكالها”.