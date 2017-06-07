حاصباني يعيّن عويني مستشارا لمؤسسات التعليم العالي ومراكز الابحاث

عيّن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة غسان حاصباني، البروفسور نعيم عويني مستشارا لمؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث واللجان العلمية.

يذكر أن عويني هو رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم ومستشار رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك للعلاقات مع المؤسسات العامة والإدارات الرسمية وعضو اللجنة الفنية الأكاديمية في وزارة التربية والتعليم العالي.

وقد اكد عويني وضع كل طاقاته العلمية والبحثية بتصرف دولة نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة العامة وذلك لما له من اهمية في تطوير العلاقة مع الجامعات والمساهمة في تفعيل الأبحاث الطبية والبيولوجية والصيدلانية وغيرها خصوصا المتعلقة بصحة الإنسان.

وشدد كل من حاصباني وعويني على ضرورة إعطاء دور أساسي للجان العلمية في خلق شبكة تواصل بين الوزارة والجامعات والمجتمع وكل ذلك لمصلحة المواطن وتقديم أفضل الخدمات الصحية له.