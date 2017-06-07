“حزب الله” يدين التفجير في إيران: إنّه محاولة للتأثير على قرارها وموقعها

دان “حزب الله” في بيان، التفجير الإنتحاري في مقر مجلس الشورى الإيراني، والذي أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ورأى أن “هذه الجريمة المزدوجة هي محاولة للمس بأمن الجمهورية الإسلامية واستقرارها، والتأثير على قرارها الثابت الوقوف إلى جانب حركات المقاومة في المنطقة، وعلى موقعها كقلعة متينة في مواجهة الهيمنة والاستكبار والإرهاب”.

واعتبر أن “ما يقوم به الإرهابيون من جرائم في منطقتنا والعالم هو نتاج مخطط تدميري دولي تقدم له الدعم والحماية والمساندة قيادات إقليمية معروفة، كما أن القوى التي تقف وراء العصابة التي نفذت هذا العمل الإرهابي العسكري معروفة ومحددة وليست خفية على كل العاقلين والواعين. ومن الواضح أن جرائم اليوم في طهران هي ترجمة عملية متوقعة للتصعيد الإقليمي والدولي الذي حصل أخيرا في منطقتنا”.

وتقدم الحزب بـ”أحر التعازي من سماحة الإمام القائد السيد علي خامنئي ومن قيادة وشعب الجمهورية الإسلامية، ومن ذوي القتلى متمنيا للجرحى الشفاء العاجل”.