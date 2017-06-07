تخفيض تكاليف الإنترنت… الـDSL بسعر جيد وسرعة جيدة

أعلن وزير الاتصالات جمال الجراح ان مجلس الوزراء أقر تخفيض تكاليف الإنترنت.

وقال في مؤتمر صحافي: “ان هذا التخفيض يؤمن خدمة الانترنت الـDSL بسعر جيد وسرعة جيدة”، مضيفا “على اوجيرو تحد كبير لتزود المواطنين بسرعة جيدة وخدمات مميزة وأجدد شكري لجميع موظفي اوجيرو”.

واشار الى ان “بعض باقات الانترنت في لبنان خفضت الى اكثر من 300% بطلب من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري”، مؤكداً “ان التخفيض يسهل استعمال المواطنين للـ DSL في البيوت بطريقة أسرع وبسعر أقل”.

وأعلن ان ورش عمل “أوجيرو” تعمل ليلا نهارا لإصلاح الشبكة، لافتاً الى ان “مجلس الوزراء اتخذ قرارا باصدار مرسوم لكل شركات الـ DSL للحصول على تراخيص”.

وقال: “نحن أمام مرحلة جديدة، والمواطن له الحق في الحصول على الانترنت بسرعة عالية وأسعار منخفضة”، مؤكدا ان “التخفيض سينعكس إيجابا على أسعار الانترنت على الخليوي”.

واعلن الجراح ان “شبكة النحاس مهملة منذ 10 سنوات، وهي حاليا غير قادرة على إعطاء السرعة المطلوبة، لكن “أوجيرو” تقوم بالاصلاحات اللازمة”.

وقال: “طلبت من المدعي العام الاستماع لمن وضعوا يدهم على شبكة الـ”فايبر أوبتيكس” طيلة السنوات الماضية”.