مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء في 2017/6/7

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

قانون الانتخاب نحو الولادة بعد جراحات تفصيلية مع المحافظة على تكوين المولود على قاعدة النسبية والدوائر الخمس عشرة والاتصالات تركز الآن على تفاصيل يبدو بعضها قابلا للمعالجة فيما بعضها الآخر لزوم ما لا يلزم.

ويلتقي رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة على التأكيد ان القانون سيصدر قبل العشرين من هذا الشهر موعد انتهاء ولاية المجلس وإن كان التمديد محتوما لدوافع إدارية وتقنية ولوجستية وهو ما يتطلب إجراء الانتخابات في الربيع المقبل والبعض يقول في آذار.

ولقد سافر الرئيس الحريري الى جدة للتشاور مع القيادة السعودية وان كان مكتبه الاعلامي قد قال إن هدف الزيارة القصيرة أداء مناسك العمرة. وكان الرئيس الحريري قد أوضح ان موقف لبنان من الخلاف الداخلي الخليجي الموسوم عربيا هو النأي بالنفس حفاظا على العلاقات مع كل الاشقاء العرب.

ورأس الحريري قبيل سفره جلسة لمجلس الوزراء أنجزت أمرين: الاول خفض اسعار خدمات الانترنت وتأمين دفع رواتب المتعاقدين في وزارة التربية والتعليم العالي. وفهم ان هناك تداولا في عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء السبت المقبل في القصر الجمهوري إذا أثمرت الاتصالات الجارية وانجزت التفاهم الكامل على مشروع قانون الانتخاب.

وعلى صعيد الازمة الخليجية يجري أمير دولة الكويت محادثات في أبو ظبي على غرار محادثاته في جدة حول إمكان طي صفحة الخلاف مع دولة قطر إذا استجابت لمطلب رفع الغطاء عن بعض القيادات الموجودة في الدوحة والمنتمية للإخوان المسلمين ولحركة حماس مع وقف تمويل الأطراف التي احتسبت إرهابية وفق قرارات القمة العربية الاسلامية-الاميركية الاخيرة.

وقد قطعت المتابعات للأزمة الخليجية عمليتان إرهابيتان في طهران قرب ضريح الإمام الخميني ومقر البرلمان والرئيس الإيراني يقول ان هجمات طهران ستعزز وحدة البلاد وتجعلها أكثر عزما على الحرب ضد الإرهاب.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”MTV”

من قتل روي حاموش ابن الاربعة والعشرين، من قتل اسماعيل زعيتر ابن الاربعين، الجاني معروف، هو من قتل بالامس كل الابرياء وسيقتل المزيد غدا، القاتل ايتها الامهات المفجوعات بفلذات اكبادكن ليس من ضغط على الزناد بل من جعل المجرمين يقررون مصائرنا، تحركهم فلسفة ان القتلة لا تطاولهم العدالة لانهم هم العدالة.

ارهاب من نوع آخر شهدته ايران اوقع فيها 12 قتيلا بين ضريح للامام الخميني ومبنى البرلمان، داعش اعلن مسؤوليته لكن الحرس الثوري اتهم السعودية.

توازيا قطر بدأت تختنق تحت الحصار ولم تنجح مكوكيات امير الكويت حتى الآن في انهاء الازمة فموقف السعودية والامارات واضح، لا حل قبل انصياع الدوحة للشروط العشرة.

وبالعودة الى لبنان، صرخة طباخي قانون الانتخاب طالعة من لائحة مطالب للتيار الحر تبدأ بمجلس الشيوخ ولا تنتهي بتثبيت المناصفة في الدستور معتبرين انها قد تنسف قانون الانتخاب والانتخابات فيما بنودها محسومة وما هو غير محسوم يمكن الاتفاق عليه في ورقة ملزمة تبحث بعد ولادة القانون.

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* مقدمة نشرة أخبار “المستقبل”

فجأة، ومن دون سابق انذار خرق امني في طهران حيث تعرض ضريح الخميني ومجلس الشورى الايراني بالوقت نفسه لهجومين عسكريين على مرقد الخميني ومجلس الشورى الايراني مما احدث حالة ارباك كبيرة داخل ايران.

والسلاح بالسلاح يذكر، جديد حكايات السلاح المتفلت جريمة قتل الشاب العشريني المهندس روي حاموش على أوتوستراد الدورة، بسلاح زعران طاردوه على خلفية أفضلية المرور.

لبنان السلاح والقتل يقابله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالمشاريع المدنية والوطنية، فقد قررت حكومته تخفيص أسعار الإنترنت بما يلامس الخمسين في المئة، كما أعطى توجيهاته للهيئة العليا للإغاثة بشراء ثلاثة مولدات كهربائية، مع كافة التجهيزات المطلوبة للبدء بالعمل بمحطة معالجة المياه المبتذلة في مدينة زحلة وضواحيها. لمعالجة تلوث مياه الليطاني.

انتخابيا كشف مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري للمستقبل، أن هناك نقطتين عالقتين في القانون الإنتخابي هما مقاعد المغتربين وعتبة المرشح. وأوضح الحريري أن كل الأفرقاء يعتبرون عدم الإتفاق أمر سيئ جدا والكل يتصرف بمسؤولية للوصول إلى إتفاق.

واعلن أن موضوع الصوت التفضيلي تم حله، مشيرا إلى أن قانون الإنتخاب يجب أن ينجز قبل 20 حزيران.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”NBN”

هل يدخل قانون الانتخاب العتيد موسوعة غينيس كأغرب قانون سواء لجهة فترة النقاشات التي استحوذها ويستحوذها او لجهة التعقيدات التي تكبل مسار تقدمه او لناحية الطروحات التعجيزية التي تستنبط على وقع سكرة قيادة الجماهير وضغط الجرعات المنشطة لتأليب الرأي العام.

ما قطعه القانون من مسافة الى الآن تسمح له باكتساب اللقب لكن سؤالا يطرح من سيحظى بالفضل في اكتساب الامتياز وهل سيدخلنا الامر في تجاذب آخر، بالنسبة للمؤسسة التشريعية الام فاذا انجز القانون لا هم عندها من سيرفع الراية المهم ان تبقى الراية مرفوعة اذا كانت تلك هي عقدة العقد، لكن الى الآن لا جديد يوحي باقتراب الموعد وان كانت الساعات مفتوحة على النقاش حتى في غياب رئيس الحكومة الذي طار اليوم الى مكة لآداء مناسك العمرة، ما رشح من الاجتماع الخماسي الذي عقد الليلة الماضية واستمر حتى فجر اليوم في بيت الوسط لا يؤشر لتقدم ملموس وبقيت الامور تراوح مكانها في ظل تمسك رئيس التيار الوطني الحر بتضمين الاتفاق نقاطا تحول القانون العصري المسمى بالنسبية قانونا حجريا لجهة صحة التمثيل والا في اي خانة يوضع الدفع في اتجاه التقوقع الطائفي او حصر التمثيل في الطائفة بمكون او اثنين على امتداد الوطن واي حقوق للاقليات اذا انكرنا حقها بالتمثيل والمقاعد.

لا حراجة فالمؤمن بنهائية البلاد لا يعدم وسيلة في الحفاظ عليه ولو تطلب الامر مزيدا من الوقت للنقاش عل الايام المتبقية دستوريا تحمل للمتشبثين بالاوهام وحي التواضع الى حدود الواقعية خصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة غير مسبوقة تفرض على الجميع في لبنان ان يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية لتحصيله وانجاز استحقاقاته الداخلية وفي مقدمها قانون الانتخاب كما نقل النواب الاربعاء عن رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم.

وهذه التطورات غير المسبوقة سجلت في الساعات الماضية خرقا امنيا بالغ الدقة في ايران فللأماكن المستهدفة رمزيتها الدينية وحصانتها المتمايزة وفي ضوء ما يجري في منطقة الخليج يتبادل السؤال عن ارتداداتها في لبنان، الاعصاب مشدودة لما في الداخل والمحيط والساعات المقبلة اكثر من مصيرية وحاسمة.

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* مقدمة نشرة أخبار “الجديد”

على فوهة بركان الخليج استهدفت إيران ونقلت المعركة إلى داخلها في عمليتين إرهابيتن هزت إحداهما قائد الثورة الأولى في ضريحه. فبهجومين متزامنين وبزي النسوة تسلل الإرهاب إلى أروقة البرلمان الإيراني ومرقد الإمام الخميني في طهران والحصيلة أثنتا عشرة ضحية ومقتل المهاجمين وفيما تبنى تنظيم داعش هذين الاعتدائين اختارت طهران أن ترد عبر الحرس الثوري الذي توعد بالانتقام واتهم السعودية من دون تردد إذ أعلن نائب رئيس الحرس الثوري، العميد حسين سلامي أن بلاده ستنتقم من الإرهابيين وشركائهم وداعميهم. اليوم الإيراني المتفجر وقع على خطوط إستواء مع أزمة الخليج التي بحثها في دبي أمير الكويت بعد محادثات أجراها في السعودية. وفي ارتدادات الأزمة أعلنت جيبوتي وجرز القمر وهما دولتان عربيتان قطع العلاقات بقطر فيما فرضت السعودية والإمارات عقوبات وغرامات مالية على كل من يبدي تعاطفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الدولة القطرية.

لبنان تأثر نفسيا بالأزمة الخليجية فانعكس الانهيار على البورصة الانتخابية واهتز قانون الانتخاب لكنه لم يقع. وعلى حافة السقوط عادت المواقف والشروط، وتوجس المتفاوضون شرا من النسبية ونتائجها على مقاعدهم. وكطاعون ضرب الخلاف كل بنود القانون فتوسع الصوت التفضيلي من القضاء إلى الدائرة وجرى تطييفه بنسبة أربعين في المئة وأزيحت العتبة الانتخابية وأضيفت شروط هي بمثابة الملحق على القانون تتعلق بتفاهمات مبرمة مسبقا حول اقتراع المغتربين وهيئة الإشراف والبطاقة الانتخابية وأصوات العسكريين وبلغ الخلاف عتبة تسمية القانون فماذا سنطلق على المولود الجديد: عدوان؟ أم جبران؟ وبحسب استفتاء السياسيين أنفسهم فإن الجميع يشترك في شروط العرقلة وكل يبدي عتبه على الآخر فالرئيس نبيه بري كان قد وافق على الصوت التأهيلي في القضاء ثم عاد وطالب به على الدائرة لأن حسابات النسبية قد تجعل من النائب علي خريس زعيما بأكثرية الأصوات متفوقا على رئيس المجلس.

اما التيار الوطني فقد حشد لما بعد الانتخابات في محاولة لإكتساب تصويت المغتربين ومجلس الشيوخ وإصلاحات فؤاد بطرس لكن مصدرا في القوات اعتبر ان ما طرحه جبران باسيل في إجتماع بيت الوسط لا يبشر بالتوافق السريع على القانون لا سيما لناحية طائفية الصوت التفضيلي. على هذه الحال لا جلسة لمجلس الوزراء في الأفق وجلسة الثاني عشر من حزيران مهددة بالتبخر وقانون الستين عاد يلوح بسيفه إلا إذا سمع الله دعوات وصلوات الرئيس سعد الحريري خلال أدائه مناسك العمرة حيث توجه الى السعودية اليوم على أمل ألا يعود وقد انقضت مهلة العشرين من حزيران وعندئذ: يطعموا الحجة والناس راجعة.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”OTV”

لم تهدأ طبول الحرب في الخليج… لغة الدم الإرهابي انتقلت إلى إيران…

الحكومة لم تنجز الكثير اليوم… الوقت داهم… النسبية متعثرة… شبح الستين لا يزال يحوم، مثل الكواسر، فوق جثث القوانين المنازعة…

كل هذا لا يهم… كل هذا لا يعني شيئا بالنسبة إلى والدة روي… ستين سنة وسبعين نسبية، إذا كان ابنها غير قادر على العودة حيا إلى بيته وحضنها… ستين سنة وسبعين قانون ودستور وسلطة وحكومة ودولة… إذا كان هذا الوحش المجرم الجاني القاتل… أقوى من كل هؤلاء، وأعتى من كل جيوشهم وأمنهم وقواهم وأجهزتهم… روي حاموش…ابن الربيع الذي لم يكمل ربع قرن… كان عائدا أمس على أوتوستراد جونية بيروت… صادف الوحش هناك… تلاسن هو… أو أفضلية مرور… أو لا شيء إطلاقا… تماما كما حصل مع وحش فنجان القهوة في قب الياس… أو مع وحش إليان في الكسليك… أو مع وحش سارة في زحلة… كلهم وحوش من الجنس البربري نفسه… كلنا ضحايا من النوع الآدمي المقهور نفسه… من يوقفهم؟ من يحمينا؟

قاتل روي أمس… أكيد معروف… لا يمكن أن يكون مجهولا… لاحق فريسته كيلومترات طويلة… من جل الديب إلى النهر… لا شك أن معه جهازا خلويا. لا شك أن داتا المعلومات التي يلعب بها بعض الأمنيين على حياتنا الخاصة… كشفت المجرم… قبل أن يفرغ رصاصاته في جسد روي… وبعد أن مضى إلى فريسته التالية… ليس مقبولا ألا يكشف الوحش… وألا يسجن ويلقى في أسفل زنازين العدالة… حيث يستحق… وحيث ينتمي… وليس مقبولا ألا يكشف من أعطاه سلاحا… ومن رخص له حمله… ومن غطى لا رخصته: حزب أو عشيرة أو فائض قوة أو جهاز أو نافذ أو فوضى أو… شيطان…

الناس مشغولون بالقانون… لكن والدة روي قانونها الوحيد أن هذا البلد كافر… ظالم… قاتل لكل شعبه… يكفي أنه قتل ابنها.

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* مقدمة نشرة أخبار “المنار”

انها الحرب الحقيقية المفتوحة مع الارهاب في شتى الميادين والساحات..

كسرته الجمهورية الاسلامية الايرانية وحلفاؤها من سوريا الى العراق وغيرها من النزالات، فعاود ومشغلوه الكرة محاولين النيل من الشعب الايراني وامنه، الذي قدم اليوم اثني عشر شهيدا بفعل ارهاب معروف المنشأ والهدف، حاول دخول مرقد الامام الخميني، ودخل احد مباني مجلس الشورى الاسلامي، فانهت الاجهزة الامنية الايرانية العملية، واعادت الامن الى شوارع طهران.

حادث ضمن سلسلة، من اغتيال العلماء النوويين الايرانيين الى كل منابر التحريض ضد الجمهورية الاسلامية، حتى اعتبر الحرس الثوري ان قمة الرياض هي من شجعت على فعل الارهاب..

حادث يؤكد من الذي يقاتل الارهاب حقيقة على الجبهات، لا على المنابر وبيانات المؤتمرات، ويؤكد ان مسار الامور على هذا المنوال يأخذ المنطقة الملتهبة اصلا الى ما لا تحمد عقباه.. وهي المنطقة التي تعيش عواقب حملة سعودية اماراتية شرسة على قطر، يغذيها ويتلاعب باطرافها تصريحات اميركية متقلبة، تبتز الجميع وتؤكد مجددا انها المستفيد الاكيد..

في لبنان تأكيد على ضرورة انجاز الاستحقاقات الداخلية، مع ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة غير مسبوقة، ما يفرض على الجميع ان يكونوا على قدر من المسؤولية الوطنية كما نصح الرئيس نبيه بري.

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* مقدمة نشرة أخبار الـ”LBCI”

من منا يتذكر هذه الاسماء والكثيرة ممن رحل غيرها؟ من منا يتذكر كيف قتل برصاص الزعران ومن منا يعرف اين اصبح هؤلاء الزعران؟

هذه الوجوه لا يتذكرها الا اهلها وهؤلاء الزعران بعضهم يسرح ويمرح بيننا وبعضهم ينتظر في السجون احكاما لو جاءت سريعة وعادلة لما كنا اليوم نتحدث عن روي حاموش، في كل دولة قانون يعلو على كل ما عداه، يعلو على العشائرية والمذهبية وعلى الاحزاب والتيارات ويعلو بكل بساطة على السلطة، سلطة تتكون من شخصيات يمكن تسميتهم رؤساء او زعماء او بكوات او شيوخ او وزراء او نواب او جنرالات او ضباط او قضاة يمكن تلقيبهم حتى بالسلاطين والملوك الى ما يحلو لهم من القاب الا ان لقبا واحدا ينقصهم جميعا رجال صناع دولة، دولة يحترم فيها المواطن القانون اما طوعا واما خوفا، يهاب فيها القوى الامنية ويطمئن فيها الى الاحكام القضائية بعيدا عن الضغوطات السياسية والاغراءات المالية، دولة من المفترض ان تسير بحكم تطور الانسانية نحو المستقبل بينما هي تسير بالعكس تحمي قتلتها تماطل باحكامها القضائية تساوم مع المفسدين فيها تمرر صفقاتهم والاهم لا تسمع صوت مواطنيها، مواطنون لم يعودوا يئنون من الفقر والبطالة والفلتان الامني بل اصبحوا يصرخون كمن ينادي في برية سلطة مأخوذة بجدل جنس الملائكة حول التفضيلي والعتبة والحاصل الانتخابي بينما المطلوب واحد عدم تحويل كل منا الى روي حموش الذي سيودع غدا.