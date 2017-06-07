إيران.. قتلى في هجومين على البرلمان وقبر الخميني

شهدت إيران، صباح الأربعاء، حادثتي إطلاق نار منفصلتين، وقعت الأولى داخل البرلمان الإيراني، والثانية عند قبر زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني، ويبعد الأخير 20 كيلومترا عن مقر البرلمان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح الأربعاء، بإطلاق نار داخل البرلمان الإيراني ومقتل حارس.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة “فارس” في حادث منفصل إصابة عدة أشخاص بإطلاق نار عند قبر الخميني جنوبي إيران. والخميني هو زعيم الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وأفادت وكالة “مهر للأنباء” أن أحد المسلحين الذين هاجموا مرقد الخميني قام بتفجير نفسه، ما تسبب في جرح عدد من الأشخاص.

وأوضحت وكالة “مهر” أن المسلحين اقتحموا الضريح من الجهة الغربية.

وتحدثت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) عن مقتل شخص من جراء التفجير ولكنها لم توضح ما إذا كان القتيل هو الانتحاري، فيما ذكرت وكالة الأنباء العمالية (ايلنا) من جهتها، أن 5 أشخاص جرحوا من جراء إطلاق النار في الضريح.

ومن جانبه، بث التلفزيون الإيراني أن قوات الأمن قتلت أحد مهاجمي قبر الخميني، واعتقلت امرأة كانت من بين المسلحين.

وحول هجوم البرلمان، قالت وكالتا “فارس” و “مهر للأنباء” عبر تطبيق “تليغرام”: “دخل شخص البرلمان الإيراني اليوم وبدأ يطلق النار على الحراس. أصاب حارسا في ساقه ولاذ بالفرار”.

ومن جانبها، أكدت وكالة “تسنيم” في وقت لاحق، مقتل الحارس المصاب، نقلا عن شهادة نواب إيرانيين.

وأفادت الوكالة المذكورة باعتقال المهاجم، مشيرة إلى أن هويته لا تزال مجهولة وكذلك دوافعه.

وحسب وكالة “إيسنا” للأنباء، اقتحم عدد من المسلحين مقر البرلمان الإيراني عنوة وهم يطلقون النار حوالي الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

ونقلت تلك الوكالة عن أحد النواب أن المجموعة المسلحة تتكون من 4 أشخاص دخلوا البرلمان وأطلقوا النار على 4 من الحراس، فجرحوا ثلاثة منهم، وواصلوا إطلاق النار.

وأضاف النائب أن المسلحين يتواجدون حاليا في مكاتب النواب وهم محاصرون.

وتمنع السلطات الأمنية حاليا دخول أو خروج النواب والصحافيين من وإلى مقر البرلمان.

وأكدت لجنة الأمن القومي في البرلمان استمرار إطلاق النار داخل المبنى.