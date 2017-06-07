9 قتلى بتفجير انتحاري غرب بغداد

قتل 9 أشخاص بينهم أطفال في تفجير انتحاري بحزام ناسف مساء أمس استهدف مدنيين في وسط بلدة هيت بغرب العراق، وفق ما أفادت تقارير رسمية اليوم.

وأعلن ضابط برتبة مقدم في شرطة الأنبار لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “استهدف انتحاري يرتدي حزاما ناسفا تجمعا لأطفال وفتيان وسط قضاء هيت”، غرب مدينة الرمادي

وأكد رئيس مجلس قضاء هيت محمد المحمدي للوكالة نفسها اليوم أن “حصيلة التفجير الانتحاري هي 9 قتلى بينهم أطفال، فيما أصيبت امرأتان بجروح.

وأشار إلى أن “القوات الأمنية كانت تلاحق الانتحاري الذي حاول الاختباء في أحد المنازل في منطقة الجري وسط هيت، وقام باستدعاء مجموعة من الأطفال في الشارع وفجر نفسه بهم”.

وأكد تقرير طبي في مستشفى هيت “وصول 9 جثث بينها 7 لأشقاء سقطوا جراء التفجير”، مشيرا إلى أن “بين الضحايا 6 أطفال أعمارهم أقل من 10 أعوام”.