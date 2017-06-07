بعد ارتداء ميلانيا جاكيت بـ51 ألف دولار… إيفانكا بفستان مخفض السعر

تخلَّت إيفانكا ترامب لمدةِ يومٍ واحد عن ملابسها من بيوت الأزياء متجةً نحو نهج أكثر تواضعاً. وظهرت ابنة الرئيس الأميركي ومستشارته الخاصة، البالغة 35 عاماً في الـ 5 حزيران 2017، مُرتديةً فُستاناً من متجر Target، الذي يرتاده العامة وقيمته 35 دولاراً (وفي الحقيقة يوجد عليه حالياً خصم ويُباع بـ17.5 دولار)، حسب تقرير للنسخة الأميركية من هاف بوست.

وهذا الفُستان الأسود البسيط الذي يتميز بنهاية منفوشة وزهرتي زنبق هو جزءٌ من مجموعة فيكتوريا بيكهام لسلسلة متاجر Target الأميركية. وعندما ظهرت إيفانكا في بداية اليوم، كانت ترتدي الفُستان مع حقيبة سوداء،وحذاء كعب عالٍ برباط، ومجوهراتٍ قليلة.

ويُعد مظهر إيفانكا هذا مُختلفاً تماماً عن العلامات التجارية لبيوت الأزياء المُعتادة، التي تُفضلها عائلة ترامب.

ففي أثناء زيارة ميلانيا ترامب الرسمية الأولى إلى إيطاليا بصفتها السيدة الأولى، أثارت الغضب بارتدائها جاكيت من بيت أزياء “دولتشي آند غابانا” تبلغ قيمته 51.500 ألف دولار، في حين كان يصل متوسط دخل الأسرة الأميركية السنوي في عام 2015 إلى 55.775 ألف دولار.