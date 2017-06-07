“إلى الأمام” جوزيف مكرزل … الأول بين مرشحي فرنسيي الخارج

فاز الدكتور جوزيف مكرزل صاحب مجلة “الدبور” وعميد كلية الإعلام في الجامعة الأنطونية، في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، كنائب رديف عن الدائرة العاشرة الخاصة بفرنسيي الاغتراب.

مكرزل المرشح عن حزب Enmarche “إلى الأمام” الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترشّح كنائبٍ رديف عن النائبة المغربية الأصل في البرلمان الفرنسي “أمال لاكرافي”.

وقد حلّ مكرزل الأول في 49 بلداً يتوزّع عليهم نحو 158 ألف ناخب من فرنسيي الخارج، وعينه الآن على الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 18 حزيران الجاري، ليصبح نائباً رديفاً في البرلمان الفرنسي.