3 قتلى في انفجار قنبلة في كينيا

أعلنت الشرطة الكينية أن 3 أشخاص قتلوا في شرق كينيا عندما ارتطمت سيارتهم بقنبلة بدائية الصنع.

وقال قائد الشرطة في شمال شرق البلاد إدوارد موامبوري إن الرجال الثلاثة قتلوا وجميعهم كينيون، بعدما اصطدمت عربتهم بشحنة ناسفة بدائية الصنع وهي في طريقها إلى ليبوي.

وكانت الشرطة قالت في أيار أنها في حال تأهب تحسبا لزيادة العنف بعدما تم رصد مقاتلين من “حركة الشباب” الصومالية المتشددة ينتقلون إلى كينيا في مجموعات صغيرة.

ووقع الحادث قبل شهرين من الانتخابات في كينيا وهو الأحدث في سلسلة هجمات بالمنطقة.