بالصور: “القوات” – جبيل تقدّم دروساً خصوصية مجانية لطلاب الشهادات الرسمية

لأنه “مَنْ جَدّ وَجَد ، ومَنْ زَرَعَ حَصَد”، لذلك نظم قطاع المدارس في دائرة كسروان وجبيل في مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية – منسقية جبيل دروساً خصوصية مجانية لطلاب الشهادات الرسمية: الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية، بحضور اساتذة اختصاص لكافة المواد الدراسية وذلك في مكتب “القوات اللبنانية” في جبيل .

مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكافة التلاميذ خلال الامتحانات الرسمية .