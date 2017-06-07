بالصور: “القوات” – جبيل تقدّم دروساً خصوصية مجانية لطلاب الشهادات الرسمية

أخبار حزبيةالأربعاء 07 حزيران 2017 بالصور: “القوات” – جبيل تقدّم دروساً خصوصية مجانية لطلاب الشهادات الرسميةلأنه “مَنْ جَدّ وَجَد ، ومَنْ زَرَعَ حَصَد”، لذلك نظم قطاع المدارس في دائرة كسروان وجبيل في مصلحة طلاب “القوات اللبنانية” بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية – منسقية جبيل دروساً خصوصية مجانية لطلاب الشهادات الرسمية: الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية، بحضور اساتذة اختصاص لكافة المواد الدراسية وذلك في مكتب “القوات اللبنانية” في جبيل . مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكافة التلاميذ خلال الامتحانات الرسمية .كلمات مفتاحية:القوّات اللبنانيّةالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية