مصادر “القوات”: سيتم تجاوز العقبات على طريق قانون الإنتخاب

أعربت مصادر نيابية في حزب “القوات اللبنانية”، عن إرتياحها لما تم إنجازه على صعيد قانون الإنتخاب العتيد، مؤكدة أن العقبات سيتم تجاوزها، لأن لا قدرة لأحد على تحمل تداعيات الفشل في عدم التوصل إلى القانون الجديد.

وأكدت مصادر “القوات” لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن الجهود في الأيام القليلة المقبلة، ستقود إلى إقرار القانون في جلسة مجلس النواب المقررة في 12 حزيران الجاري.