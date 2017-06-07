توقيف نشال في مار مخايل – النهر

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“الساعة 22.56 من تاريخ 6/6/2017، وبناء على اتصال ورد الى غرفة عمليات شرطة بيروت حول اقدام شخصين على متن دراجة آلية فضية على محاولة نشل سيدة في محلة مار مخايل -النهر.

على الفور، توجهت دورية من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت الى المحلة، وتمكنت من توقيف احدهما، ويدعى : ح. ق. (مواليد عام 1995، لبناني)، بالجرم المشهود فيما لاذ شريكه بالفرار، وتم ضبط الدراجة الآلية.

وبعد حوالي الساعتين، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت المفرزة المذكورة من توقيف شريكه في محلة البسطة، وهو:ع. م. (مواليد عام 1995، لبناني).

وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بعملية النشل، كما تبين انه يوجد في حق الموقوف الاول مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

وقد تعرفت عليهما الضحية التي حاولا نشلها، واتخذت في حقهما صفة الادعاء الشخصي.

وسلم الموقوفان والدراجة الآلية الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.