عون معزيّاً نظيره الايراني: الارهاب لا دين له

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نظيره الايراني الشيخ حسن روحاني، معزيا بضحايا الاعتداءين الارهابيين اللذين استهدفا مبنى البرلمان الايراني ومرقد الامام الخميني، واوقعا عددا من القتلى والجرحى.

واعرب الرئيس عون عن ادانته لهذين الاعتداءين، معتبرا انهما “يثبتان ان الارهاب لا دين له، وهو يضرب خبط عشواء دون اي قيود انسانية او دينية “.

وتقدم رئيس الجمهورية بالتعزية لذوي الضحايا وتمنى للجرحى الشفاء العاجل.