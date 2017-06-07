أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

شكّك وزير سابق ببعض الأخبار الأمنية واعتبر أنها مضخمة لأهداف سياسية وأنها تتكرر كل سنة وعند الاستحقاقات.

رفض مطران زحلة للموارنة نقل المقعد الماروني من البقاع الغربي الى منطقة أخرى في جبل لبنان.

اصطدمت الأحزاب بصعوبة تطبيق قواعد احتساب الأصوات المعتمدة في الاقتراع النسبي لأن الاعتبارات الطائفية تعرقل الفرز وتختلف عما يجري في دول متحضرة.

يتحدث نائب في جماعة إسلامية أن فريقه على علاقة طيبة بمعظم أفرقاء الداخل والخارج وهو يشكل صلة وصل وبدأ يعد العدة للانتخابات وفق توافقات مناطقية.

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يقال – المستقبل

إن الوحــــــــــــدات العســـــكرية التي أعلن «حزب الله» ســــحــــبــــها من السلسلة الشـرقــــية عنــــد الحدود اللبنانية – السورية جرى نـــشــــــرهــا فــــي تدمر والمناطق المحيطة بها.

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أسرار الجمهورية

تشهد أوساط تيار سياسي بارز إعتراضات وتحفّظات حيال ما يسمّونه تنازلات يقدِّمها زعيم هذا التيار ويرونها غير مبررة وغير مفهومة.

لام مرجع كبير بعض القريبين منه على خطأ بروتوكولي باستثناء سفير دولة عربية من دعوته الى مناسبة ذات طابع رمضاني ووطني.

طلب رئيس حزب فاعل من رئيس تيار سياسي توضيح كلامه حول اهتزاز العلاقة بين هذا الحزب وهذا التيار.

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أسرار اللواء

غمز : ينقل نائب في كتلة شقيقة عتباً على حزب بارز لديه كتلة شقيقة، من الذهاب بعيداً في سياسة المسايرات لطرف يشكو منه النائب.

همس : تُبدي قيادات سياسية وروحية ارتياحها لموقف مرجع نيابي إزاء التصدي لطروحات التفتت والشرذمة والتقسيم.

لغز : عاد التشدّد بالإجراءات الأمنية بعد الكشف عن أكثر من محاولة لاحداث خرق أمني وتفجيرات في ضواحي بيروت!