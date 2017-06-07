أسعار النفط تتراجع في آسيا

عربيا ودولياالأربعاء 07 حزيران 2017 أسعار النفط تتراجع في آسياتسجل اسعار النفط انخفاضا في آسيا الاربعاء في اسواق فاترة بانتظار نتائج احداث سياسية كبرى مثل الانتخابات التشريعية في بريطانيا وإفادة المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” جيمس كومي. وقد خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم تموز ثلاثة سنتات ليبلغ 48،15 دولارا في المبادلات الالكترونية في آسيا. اما برميل برنت المرجعي الاوروبيي تسليم آب، فقد تراجع خمسة سنتات الى 50.07 دولارا. وكانت اسعار النفط ارتفعت الثلثاء وسط توقعات بتراجع المخزونات في الولايات المتحدة.كلمات مفتاحية:النفطالمصدر: وكالات