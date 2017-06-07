مصادر كنسية: اللعب بالمناصفة في مجلس النواب أو في بقية المؤسسات ممنوع

دعَت مصادر كنسية الى “إقرار قانون الإنتخاب سريعاً وعدم إضاعة الفرصة لأنّ الوقت يتآكل وموعد 20 حزيران مفصليّ”.

وأكّدت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “القانون المنتظر يجب أن يُعطيَ جميع المكوّنات اللبنانية حقوقَها ويَسمح للشعب بالمحاسبة”، لافتةً في الوقت نفسه الى أنّ “اللعب بالمناصفة في مجلس النواب أو في بقية المؤسسات ممنوع ، وأيّ مخاطرة ستضرب الصيغة اللبنانية وستؤدّي الى أزمات نحن في غنى عنها”.

ورأت المصادر الكنسية أنّ “الجدل حول المناصفة يجب أن لا يحصل أصلاً لأنّ المناصفة من المسَلّمات الوطنية التي حفظَها الدستور، وإضافة فقرات في هذا الخصوص، تأتي لتطمين قسمٍ من اللبنانيين الخائفين على حضورهم في البلد والذين أبعِدوا عن الحكم بعد “إتفاق الطائف” فيما تمتّعَ غيرهم بجنّة الحكم، لذلك على الفريق الذي يعارض هذا الأمر تقديم مبرّراته المقنِعة”.

ودعت جميع السياسيين الى “الوفاء بوعودهم وعدم التنصّل ممّا كانوا يقولونه سابقاً، لأنّ منطق “كلام الليل يمحوه النهار” لم يعُد سارياً على أحد، وكلّ من يدّعي حرصَه على المسيحيين يجب ان يطبّقَ هذا الأمر فعلاً لا قولاً”.