بوتين: هذا ما سيحدث إذا اندلعت الحرب مع أميركا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه في حال حدوث حرب بين روسيا والولايات المتحدة الأميركيّة فلن يبقى أحد على قيد الحياة.

وفي حوار مع المخرج أوليفر ستون، نُشرت مقتطفات جديدة منه في موقع “يوتيوب”، وفي معرض إجابته على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتصر على روسيا في حال حدوث “حرب ساخنة” بينهما، قال الرئيس بوتين إنه يرى أنّ لا أحد سيبقى على قيد الحياة.

وأوضح بوتين، أنه دائما يأمل أن تتحسن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه لا يفقد ابدا الأمل بذلك.

وأثناء التحضير للمقابلة، شاهد الرئيس بوتين والمخرج أوليفر أستون الفيلم التاريخي “دكتور سترينغلوف” الذي عرض عام 1964 في السينما إبان الحرب الباردة بين البلدين وهو انتاج بريطاني- أميركي ومن إخراج ستانلي كوبريك، وتدور أحداث الفيلم عن قصة صراع نووي مفترض بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركيّة.

وبدوره، استطرد بوتين، أنّ الكتلة الشرقية لم تعد موجودة، ولا يوجد الاتحاد السوفياتي، فما هو الهدف من استمرار حلف الناتو.

وأضاف:”أعتقد أن الناتو يحتاج إلى عدو خارجي من أجل تبرير وجوده، وهو يبحث باستمرار عن عدو خارجي ويقوم بإثارة استفزازات بغية تمكينه من تسمية طرف ما بعدو”.

ثم قام المخرج الأميركي بإهداء بوتين نسخة الفيلم، ولكن بعدما غادر بوتين، اكتشف أنّ علبة الفيلم فارغة، فعاد إليه واشار الى أنّه لم يضع الفيلم في علبته، قائلاً بسخرية “هذه هدية أميركيّة نموذجيّة”.