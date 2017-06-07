الراعي: لإحلال السلام في المنطقة وحل الأزمة المستجدة في الخليج بالحوار



لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال افتتاحه القسم الاول من اعمال سينودوس الكنيسة المارونية المخصص للرياضة الروحية، في الصرح البطريركي ببكركي، في مشاركة مطارنة الطائفة في لبنان وبلدان الانتشار، إلى الصلاة خلال هذه الرياضة الروحية على نية لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، راجين من الرب إحلال سلامه العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، آملين بحل الأزمة المستجدة في منطقة الخليج وذلك بالحوار والتفاهم وبتغليب مصلحة شعوب المنطقة واستقرارها على كل المصالح الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن اعمال الرياضة تستمر لغاية السبت 10 الحالي، على ان تبدأ الاثنين في 12 منه اعمال السينودوس الادارية والكنسية واوضاع الابرشيات.