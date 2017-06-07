مصادر “التيار”: نسبة التفاؤل بإنجاز المسودة النهائية قريبا مرتفعة

أوضحت مصادر “التيار الوطني الحر”، أن نسبة التفاؤل بإنجاز المسودة النهائية لقانون الإنتخاب قريباً لا تزال مرتفعة. ولفتت إلى ان معظم الفرقاء ألزموا أنفسهم بما يمكن اعتباره ميثاق شرف عندما رفضوا قانون الستين.

وأكدت المصادر لصحيفة “اللواء”، أن العمل بات في مراحله النهائية، لكنها تخوفت من تفاصيل غير محسوب لها. وقالت أن أي انتكاسة في المفاوضات المتعلقة بقانون الانتخابات يعني أن الوضع مقبل على أجواء سلبية.