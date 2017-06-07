اعتقال مسؤول منظمة العفو في تركيا بشبهة الارتباط بشبكة غولن

أعلنت منظمة العفو الدولية “امنستي” أن السلطات التركية اعتقلت مسؤول مكتب المنظمة في تركيا بشبهة ارتباطه بشبكة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بانه العقل المدبر للانقلاب الفاشل في منتصف تموز الماضي.

وقالت امنستي عبر موقعها الالكتروني إن المحامي تانير كيليش، مسؤول مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا اعتقل في ازمير مع 22 محاميا آخر بشبهة ارتباطهم بشبكة غولن.

ونقل البيان عن الامين العام لامنستي سليل شيتي قوله :”نطالب السلطات التركية بأن تفرج فورا عن تانير كيليش والمحامين الـ22 الآخرين وان تسقط كل التعقبات بحقهم في غياب ادلة جديرة بالثقة”.

ورأى شيتي في اعتقال كيليش دليلا على الطابع “التعسفي” لحملة الاعتقالات التي اطلقتها السلطات التركية في اعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز .

لكن امنستي لفتت في بيانها الى أن اعتقال كيليش، المسؤول عن مكتب المنظمة في تركيا منذ 2014، لا يبدو مرتبطا بأنشطته في منظمة العفو الدولية.